Advertisement

لبنان

غادة عون: ها هو التدقيق الجنائي يثبت ما كنت قد توصلت اليه

Lebanon 24
12-08-2023 | 03:21
A-
A+
Doc-P-1096860-638274326865319710.jpg
Doc-P-1096860-638274326865319710.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 كتبت المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون على منصة "أكس": "عندما ادعيت على رياض سلامة منذ حوالي السنة ونصف السنة بجرم التزوير الجنائي لاقدامه على التزوير في ميزانيات المصرف بتخبئة الخسائر في الموجودات وبطبع اوراق نقدية واعتبار ذلك ربحا ما يعرف بال seigneurage.  عندها قامت الدنيا ولم تقعد وتعرضت لابشع الهجمات الاعلامية".
Advertisement
 
وأضافت: "وانبرى بعض النافذين للمطالبة بطردي والتخلص مني واستجاب لهم المجلس التأديبي. وها هو التدقيق الجنائي يثبت بالحقائق والارقام ما كنت قد توصلت اليه بالعمل مع خبيرين جد مميزين. شكرا يا الهي يا سيد الكون لأنك أظهرت الحقيقة وفضحت الباطل واصحابه. وشكرا فخامة الرئيس ميشال عون على التدقيق الجنائي".

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
06:01 | 2023-08-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:46 | 2023-08-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:11 | 2023-08-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2023-08-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:18 | 2023-08-11 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
03:46 | 2023-08-12
03:41 | 2023-08-12
03:29 | 2023-08-12
03:15 | 2023-08-12
03:06 | 2023-08-12
03:00 | 2023-08-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24