غادة عون: ها هو التدقيق الجنائي يثبت ما كنت قد توصلت اليه

كتبت المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون على منصة "أكس": "عندما ادعيت على رياض سلامة منذ حوالي السنة ونصف السنة بجرم التزوير الجنائي لاقدامه على التزوير في ميزانيات المصرف بتخبئة الخسائر في الموجودات وبطبع اوراق نقدية واعتبار ذلك ربحا ما يعرف بال seigneurage. عندها قامت الدنيا ولم تقعد وتعرضت لابشع الهجمات الاعلامية".

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وأضافت: "وانبرى بعض النافذين للمطالبة بطردي والتخلص مني واستجاب لهم المجلس التأديبي. وها هو التدقيق الجنائي يثبت بالحقائق والارقام ما كنت قد توصلت اليه بالعمل مع خبيرين جد مميزين. شكرا يا الهي يا سيد الكون لأنك أظهرت الحقيقة وفضحت الباطل واصحابه. وشكرا فخامة الرئيس ميشال عون على التدقيق الجنائي".