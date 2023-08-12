إحداها قريبة جداً من لبنان.. إكتشفوا أضخم 5 قوات جوية عربية في الـ2023

تمتلك الجيوش العربية قوات جوية ضخمة تضم آلاف الطائرات الحربية من طرازات مختلفة، بعضها يصنف ضمن أفضل الطائرات الحربية في العالم.
وتمثل القوات الجوية المصرية واحدة من أضخم 8 قوات جوية في العالم، حسبما تشير إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأميركي لعام 2023، كما أنها في الوقت نفسه تتصدّرُ قائمة أقوى 5 قوات جوية عربية تليها السعودية والإمارات والجزائر وسوريا.
وفي ما يلي تفاصيل عن أضخم 5 قوّات جويّة عربيّة في العام 2023:
1- القوات الجوية المصرية
- التصنيف الـ8 عالمياً / الرقم 1 عربياً
- عدد الطائرات: 1069 طائرة
- تمتلك تلك القوات: 245 مقاتلة - 88 طائرة هجومية - 59 طائرة نقل عسكري - 341 طائرة تدريب - 11 طائرة مهام خاصة - 325 مروحية.
2- القوات الجوية السعودية
- التصنيف الـ12 عالمياً / الـ2 عربياً
- عدد الطائرات: 897 طائرة
- تمتلك تلك القوات: 283 مقاتلة - 81 طائرة هجومية - 49 طائرة نقل عسكري - 190 طائرة تدريب - 14 طائرة مهام خاصة - 22 طائرة تزود بالوقود في الجو - 258 مروحية.
3- القوات الجوية الإماراتية
- التصنيف الـ19 عالمياً / الـ3 عربياً
- عدد الطائرات: 565 طائرة
- تمتلك تلك القوات: 99 مقاتلة - 20 طائرة هجومية - 39 طائرة نقل عسكري - 157 طائرة تدريب - 25 طائرة مهام خاصة - 3 طائرات تزود بالوقود في الجو - 222 مروحية.
4- القوات الجوية الجزائرية
- التصنيف الـ20 عالمياً / الـ4 عربياً
- عدد الطائرات: 547 طائرة
- تمتلك تلك القوات: 90 مقاتلة - 22 طائرة هجومية - 60 طائرة نقل عسكري - 87 طائرة تدريب - 10 طائرات مهام خاصة - 5 طائرات تزود بالوقود في الجو - 273 مروحية.
5- القوات الجوية السورية
- التصنيف الـ27 عالمياً / الـ5 عربياً
- عدد الطائرات: 453 طائرة
- تمتلك تلك القوات: 208 مقاتلات - 18 طائرة هجومية - 5 طائرات نقل عسكري - 67 طائرة تدريب - 153 مروحية. (سبوتنيك)