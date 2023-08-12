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لبنان

إحداها قريبة جداً من لبنان.. إكتشفوا أضخم 5 قوات جوية عربية في الـ2023

Lebanon 24
12-08-2023 | 14:00
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تمتلك الجيوش العربية قوات جوية ضخمة تضم آلاف الطائرات الحربية من طرازات مختلفة، بعضها يصنف ضمن أفضل الطائرات الحربية في العالم.
 
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وتمثل القوات الجوية المصرية واحدة من أضخم 8 قوات جوية في العالم، حسبما تشير إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأميركي لعام 2023، كما أنها في الوقت نفسه تتصدّرُ  قائمة أقوى 5 قوات جوية عربية تليها السعودية والإمارات والجزائر وسوريا.
 
وفي ما يلي تفاصيل عن أضخم 5 قوّات جويّة عربيّة في العام 2023:
 
1- القوات الجوية المصرية
 
- التصنيف الـ8 عالمياً / الرقم 1 عربياً
 
- عدد الطائرات: 1069 طائرة
 
-  تمتلك تلك القوات: 245 مقاتلة - 88 طائرة هجومية - 59 طائرة نقل عسكري - 341 طائرة تدريب - 11 طائرة مهام خاصة - 325 مروحية.
 
2- القوات الجوية السعودية
 
- التصنيف الـ12 عالمياً / الـ2 عربياً
 
- عدد الطائرات: 897 طائرة
 
- تمتلك تلك القوات: 283 مقاتلة - 81 طائرة هجومية - 49 طائرة نقل عسكري - 190 طائرة تدريب - 14 طائرة مهام خاصة - 22 طائرة تزود بالوقود في الجو - 258 مروحية.
 
3- القوات الجوية الإماراتية
 
- التصنيف الـ19 عالمياً / الـ3 عربياً
 
- عدد الطائرات: 565 طائرة
 
- تمتلك تلك القوات: 99 مقاتلة - 20 طائرة هجومية - 39 طائرة نقل عسكري - 157 طائرة تدريب - 25 طائرة مهام خاصة - 3 طائرات تزود بالوقود في الجو - 222 مروحية.
 
4- القوات الجوية الجزائرية
 
- التصنيف الـ20 عالمياً / الـ4 عربياً
 
- عدد الطائرات: 547 طائرة
 
- تمتلك تلك القوات: 90 مقاتلة - 22 طائرة هجومية - 60 طائرة نقل عسكري - 87 طائرة تدريب - 10 طائرات مهام خاصة - 5 طائرات تزود بالوقود في الجو - 273 مروحية.
 
5- القوات الجوية السورية
 
- التصنيف الـ27 عالمياً / الـ5 عربياً
 
- عدد الطائرات: 453 طائرة
 
- تمتلك تلك القوات: 208 مقاتلات - 18 طائرة هجومية - 5 طائرات نقل عسكري - 67 طائرة تدريب - 153 مروحية. (سبوتنيك)

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