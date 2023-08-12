خير: الهيئة العليا للإغاثة تتابع اوضاع اللبنانيين في النيجر

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اكد الامين العام للهيئة العليا للإغاثة اللواء الركن محمد خير "متابعة الهيئة اوضاع اللبنانيين في النيجر، وان التنسيق يتم مع جميع أعضاء الخلية اللبنانية المعنية بالازمة هناك، وعلى رأسهم القائم بالأعمال في سفارة النيجر، ماجدة كركي"، مشيرا إلى أن "الهيئة وجهت دعوات لأبناء الجالية غير القادرين على العودة الى لبنان للتواصل مع خلية الأزمة لمساعدتهم على العودة".وكشف أن "عدد أفراد الجالية اللبنانية في النيجر يبلغ 250"، لافتاً إلى أن "اللبنانيين يتواجدون بكثرة في معظم بلدان غرب أفريقيا وساحل العاج وخصوصا في السنغال، بينما لا يزيد عددهم في النيجر عن 250 شخصا، ومعظمهم يمضون إجازة الصيف في لبنان حاليا".ولفت إلى أن "اللبنانيين المقيمين في النيجر يعملون في حقل التجارة وهم أصحاب مؤسسات صناعية".وختم خير: "إن الهيئة على أتم الجهوزية لمساعدتهم وتعمل على رفع معنويات كل مغترب حتى عودته الى الوطن سالما".