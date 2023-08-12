Advertisement

لبنان

خير: الهيئة العليا للإغاثة تتابع اوضاع اللبنانيين في النيجر

Lebanon 24
12-08-2023 | 03:41
A-
A+
Doc-P-1096864-638274338346027456.jpg
Doc-P-1096864-638274338346027456.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
اكد الامين العام للهيئة العليا للإغاثة اللواء الركن محمد خير "متابعة الهيئة اوضاع اللبنانيين في النيجر، وان التنسيق يتم مع جميع أعضاء الخلية اللبنانية المعنية بالازمة هناك، وعلى رأسهم القائم بالأعمال في سفارة النيجر، ماجدة كركي"، مشيرا إلى أن "الهيئة وجهت دعوات لأبناء الجالية غير القادرين على العودة الى لبنان للتواصل مع خلية الأزمة لمساعدتهم على العودة".
Advertisement

وكشف أن "عدد أفراد الجالية اللبنانية في النيجر يبلغ 250"، لافتاً إلى أن "اللبنانيين يتواجدون بكثرة في معظم بلدان غرب أفريقيا وساحل العاج وخصوصا في السنغال، بينما لا يزيد عددهم في النيجر عن 250 شخصا، ومعظمهم يمضون إجازة الصيف في لبنان حاليا".

ولفت إلى  أن "اللبنانيين المقيمين في النيجر يعملون في حقل التجارة وهم أصحاب مؤسسات صناعية".

وختم خير: "إن الهيئة على أتم الجهوزية لمساعدتهم وتعمل على رفع معنويات كل مغترب حتى عودته الى الوطن سالما".





المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:30 | 2023-08-12
05:00 | 2023-08-12
05:21 | 2023-08-12
05:15 | 2023-08-12
04:56 | 2023-08-12
04:39 | 2023-08-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24