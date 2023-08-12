مشاهد يعرضها "حزب الله" للمرة الأولى لمنظومة عسكريّة متطورة.. إليكم الفيديو

نشر الإعلام الحربي التابع لـ"حزب الله" مؤخراً مشاهد تُعرض للمرة الأولى لمنظومة "ثأر الله" الخاصة بالصواريخ الموجهّة والتي دخلت الخدمة عام 2015.

وتُعدّ منظومة "ثار الله" منصة مزدوجة للصواريخ الموجهة، وأشار الإعلام الحربي إلى أن المنظومة المذكورة هي سلاح ضّد الدروع ومخصصة لرماية صواريخ "كورنيت".

وتتألف المنظومة من منصتي إطلاق، وتتمتع بدقة إصابة الأهداف بتوقيت متزامن وتدميرها، وتستخدم في الرماية النهارية والليلية. كذلك، فإن هذه المنظومة تتميزُ بسهولة التحرك والمناورة.



ودخلت هذه المنظومة العمل في تشكيلات "حزب الله" عام 2015 وأظهرت نتائج ممتازة خلال إستخدامها في أكثر من ميدان.