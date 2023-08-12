Advertisement

لبنان

مشاهد يعرضها "حزب الله" للمرة الأولى لمنظومة عسكريّة متطورة.. إليكم الفيديو

Lebanon 24
12-08-2023 | 04:19
A-
A+
Doc-P-1096873-638274356912158925.jpg
Doc-P-1096873-638274356912158925.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
نشر الإعلام الحربي التابع لـ"حزب الله" مؤخراً مشاهد تُعرض للمرة الأولى لمنظومة "ثأر الله" الخاصة بالصواريخ الموجهّة والتي دخلت الخدمة عام 2015.
 
وتُعدّ منظومة "ثار الله" منصة مزدوجة للصواريخ الموجهة، وأشار الإعلام الحربي إلى أن المنظومة المذكورة هي سلاح ضّد الدروع ومخصصة لرماية صواريخ "كورنيت".
 
وتتألف المنظومة من منصتي إطلاق، وتتمتع بدقة إصابة الأهداف بتوقيت متزامن وتدميرها، وتستخدم في الرماية النهارية والليلية. كذلك، فإن هذه المنظومة تتميزُ بسهولة التحرك والمناورة.

ودخلت هذه المنظومة العمل في تشكيلات "حزب الله" عام 2015 وأظهرت نتائج ممتازة خلال إستخدامها في أكثر من ميدان.
 
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:30 | 2023-08-12
05:00 | 2023-08-12
05:21 | 2023-08-12
05:15 | 2023-08-12
04:56 | 2023-08-12
04:39 | 2023-08-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24