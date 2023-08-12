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لبنان

حريق في مخيم الياسمين في البقاع وتدخّل سريع من URDA يحدّ من الأضرار

Lebanon 24
12-08-2023 | 04:29
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اندلع حريق صباح اليوم السبت 12/8/2023 في مخيم الياسمين للاجئين السوريين في منطقة برالياس /البقاع،  وبفضل الاستجابة الفورية من قبل فرق الإغاثة في أوردا، تمّت السيطرة على الحريق دون تسجيل أي إصابات بشرية، في حين تسبب الحريق بأضرار مادية طالت أكثر من 11 خيمة بشكل كامل وخيمتين بشكل جزئي. 
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وفيما لم تتضح أسباب اندلاع الحريق حتى الآن، فإن الجهود المبذولة من قبل الجهات المعنية ساهمت في الحد من انتشاره والسيطرة على الوضع، إذ تم إخلاء المناطق المجاورة من السكان كإجراء احترازي، وهذا ما ساهم بشكل كبير في تفادي أي خسائر بشرية.
في هذا الإطار تعمل الفرق الإغاثية في أوردا على  مسح ميداني لتقدير الأضرار التي لحقت بالمخيم، وتقديم الاحتياجات الأساسية للأسر المتضررة من غذاء ودواء، بالإضافة لتأمين المأوى المؤقت. 
مدير فرع أوردا في البقاع أ. عمر جنون أكد أن سلامة الأفراد أمرًا أساسيًا بالنسبة لنا، ولذلك قمنا بالتنسيق مع فرق الإطفاء للسيطرة على الحريق وتقديم المساعدة اللازمة للمتضررين،  مؤكدًا أنه وبفضل الجهود السريعة والمنسقة، تمكنت فرق الإغاثة من السيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى المناطق المجاورة.
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