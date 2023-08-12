Advertisement

لبنان

أهالي بلدة بترونية يحتجون على تجاوزات أحد المعامل!

Lebanon 24
12-08-2023 | 04:56
A-
A+
Doc-P-1096884-638274385160032818.png
Doc-P-1096884-638274385160032818.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 نفذ أهالي وسكان بلدة تحوم في قضاء البترون وقفة احتجاجية على التجاوزات المتمادية لاحد معامل  الجسور الجاهزة في البلدة الذي يهدد السلامة العامة، لا سيما القيادة المتهورة لسائقي الشاحنات والقاطرات وما تسببه من حوادث بالاضافة إلى عدم التزام أصحاب المعمل شروط الترخيص المعطى لهم. 
 
وتجمع الأهالي أمام مدخل المعمل لمطالبة أصحابه التزام شروط الترخيص ودخل وفد منهم ضم المختار يوسف فارس وعضوي المجلس البلدي ادمون يوسف ووليد عون والمحامي أنطوني أبي صعب الى المعمل والتقوا مديره، الذي خرج إلى مكان التحرك وأبلغ المعتصمين أنه سينقل الى صاحب المعمل طلب الأهالي الاجتماع به. 
 
من جهة أخرى، أبلغ المعتصمون المدير إعطاء صاحب المعمل 48 ساعة للاجتماع بالأهالي قبل اتخاذ خطوات تصعيدية اخرى، مؤكدين أن مطالبهم الوحيد هو التزام المعمل بشروط الترخيص. 
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:30 | 2023-08-12
05:00 | 2023-08-12
08:22 | 2023-08-12
07:49 | 2023-08-12
07:36 | 2023-08-12
07:23 | 2023-08-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24