أهالي بلدة بترونية يحتجون على تجاوزات أحد المعامل!

نفذ أهالي وسكان بلدة تحوم في قضاء البترون وقفة احتجاجية على التجاوزات المتمادية لاحد معامل الجسور الجاهزة في البلدة الذي يهدد السلامة العامة، لا سيما القيادة المتهورة لسائقي الشاحنات والقاطرات وما تسببه من حوادث بالاضافة إلى عدم التزام أصحاب المعمل شروط الترخيص المعطى لهم.

وتجمع الأهالي أمام مدخل المعمل لمطالبة أصحابه التزام شروط الترخيص ودخل وفد منهم ضم المختار يوسف فارس وعضوي المجلس البلدي ادمون يوسف ووليد عون والمحامي أنطوني أبي صعب الى المعمل والتقوا مديره، الذي خرج إلى مكان التحرك وأبلغ المعتصمين أنه سينقل الى صاحب المعمل طلب الأهالي الاجتماع به.

من جهة أخرى، أبلغ المعتصمون المدير إعطاء صاحب المعمل 48 ساعة للاجتماع بالأهالي قبل اتخاذ خطوات تصعيدية اخرى، مؤكدين أن مطالبهم الوحيد هو التزام المعمل بشروط الترخيص.