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لبنان

تحركات اسرائيلية عند الحدود.. ماذا يجري؟

Lebanon 24
12-08-2023 | 16:15
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عملت عناصر إسرائيلية بمواكبة سيارة تابعة لجهاز المخابرات على تفقد الطريق العسكري بمحاذاة الجدار العازل ما بين تلال العديسة ومنطقة الخزانات في القطاع الشرقي من جنوب لبنان امتدادا حتى بوابة فاطمة خراج بلدة كفركلا قضاء مرجعيون وكانت هذه العناصر  تتفقد أجهزة المراقبة المثبتة على هذا الجدار كما تزامن ذلك مع دوريات إسرائيلية في الشوارع الداخلية لمستعمرة المطلة لمراقبة السياج الحدودي في محور سهل مرجعيون وتلة الشعيرية خراج بلدة الخيام قضاء مرجعيون قابله دوريات راجلة ومؤللة للجيش وقوات اليونيفيل لمراقبة الوضع والحفاظ على الأمن والاستقرار  في المنطقة.
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