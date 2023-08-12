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لبنان

حادث سير بين سيارة وشاحنة... وهذا عدد الجرحى

Lebanon 24
12-08-2023 | 05:15
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن وقوع حادث سير بين سيارة وشاحنة، على طريق المروانية - الداودية.
 
 
وقد أُصيب 3 أشخاص بجروح طفيفة نتيجة الحادث.
 
 
 
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حادث سير

المروانية

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