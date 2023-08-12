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لبنان

صورة نادرة جداً لمارسيل خليفة في عُمر الطفولة.. شاهدوها!

Lebanon 24
12-08-2023 | 06:42
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نشر الفنان اللبناني مارسيل خليفة عبر حسابه على "فيسبوك" صورةً قديمة له في مرحلة الطفولة، يظهرُ فيها وهو يعزفُ على آلة العود.
 
وأرفق خليفة الصورة النادرة بعبارة "في البال أغنية" التي تمثل إحدى الروائع الفنية التي أنتجها خليفة خلال مسيرته الفنية التي بدأت قبل أكثر من 50 عاماً. 
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وفي ما يلي كلمات الأغنية والفيديو الخاص بها: 
 
في البال أُغنيةٌ يا أُخت، عن بلدي
نامي لأكتبها رأيتُ جسمكِ محمولاً على الزردِ
وكان يرشح ألواناً فقلتُ لهم:
جسمي هناك فسدُّوا ساحة البلدِ
كنَا صغيرين، والأشجار عاليةٌ
وكنتِ أجمل من أُمي ومن بلدي...
من أين جاؤوا؟
وكرمُ اللوز سيَّجه أهلي وأهلك
بالأشواك والكبدِ!...
يلهو بقطرة شهْدٍ فوق وحل يدي!...
في البال أُغنيةٌ يا أخت عن بلدي
نامي... لأحفرها وشماً على جسدي..
 
 
 
 
 
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