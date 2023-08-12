اجتماع يُعقد الآن.. هل يتم تعليق إضراب "تلفزيون لبنان"؟

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أفادت معلومات الـ "أم تي في" أن اجتماعاً يعقد الآن بين نقابة مستخدمي "تلفزيون لبنان" ورئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر والأمور تسير نحو تعليق الإضراب.