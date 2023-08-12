صباح اليوم... مخابرات الجيش داهمت منازل في الضنيّة

أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ دورية من مخابرات الجيش داهمت صباح اليوم، عدداً من المنازل في الضنية، وتمّ توقيف 6 أشخاص على خلفية إطلاق النار في المنطقة.

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