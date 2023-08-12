Advertisement

لبنان

صباح اليوم... مخابرات الجيش داهمت منازل في الضنيّة

Lebanon 24
12-08-2023 | 06:51
A-
A+
Doc-P-1096925-638274457780341348.jpg
Doc-P-1096925-638274457780341348.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ دورية من مخابرات الجيش داهمت صباح اليوم، عدداً من المنازل في الضنية، وتمّ توقيف 6 أشخاص على خلفية إطلاق النار في المنطقة.
 
 
Advertisement
 
 
مواضيع ذات صلة
إتحاد بلديات الضنية: حادث القرنة السوداء مؤسفة والجيش هو الضمانة
lebanon 24
12/08/2023 17:32:04 Lebanon 24 Lebanon 24
المتحدثة باسم قيادة عمليات الجنوب بالجيش الأوكراني: موسم التفجيرات في شبه جزيرة القرم سيستمر حتى تحريرها (الجزيرة)
lebanon 24
12/08/2023 17:32:04 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش يحبط عملية تهريب أشخاص عبر البحر
lebanon 24
12/08/2023 17:32:04 Lebanon 24 Lebanon 24
مقتل 3 مدنيين وإصابة 6 جراء سقوط قذائف على حي دريج بمدينة نيالا خلال اشتباكات بين الجيش السوداني والدعم السريع (الجزيرة)
lebanon 24
12/08/2023 17:32:04 Lebanon 24 Lebanon 24

الجيش

الضنية

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
02:00 | 2023-08-12
01:00 | 2023-08-12
10:00 | 2023-08-12
09:20 | 2023-08-12
08:49 | 2023-08-12
08:32 | 2023-08-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24