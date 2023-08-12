الجيش يحبط عملية تهريب أشخاص عبر البحر

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صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان التالي:بتاريخ 12 / 8 / 2023 أوقفت دورية من مديرية المخابرات تؤازرها وحدة من الجيش في بلدة الشيخ زنّاد ـــ عكار 130 سوريًّا و 4 مواطنين لمحاولتهم التسلل عبر البحر بطريقة غير شرعية باتجاه إحدى الدول الأوروبية، كما أوقفت الرأس المدبر للعملية المواطن (ش.س.).بوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.