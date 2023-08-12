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لبنان

سيّدة فقدت السيطرة على سيارتها... اصطدمت بعامود ولافتة وواجهة محل

Lebanon 24
12-08-2023 | 07:49
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ سيّدة فقدت السيطرة على سيارتها، بسبب عطل في المكابح، واصطدمت بعامود ولافتة وواجهة حديديّة لأحد المحلات في سوق بنت جبيل.
 
 
ونُقلت السيّدة إلى المستشفى، وهي بحالة جيّدة، ولم يُصب أيّ أحد نتيجة الحادث.
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سيارة

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