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لبنان

حادثة إنتحار قرب مدرسة... شاب رمى بنفسه عن سطح مبنى

Lebanon 24
12-08-2023 | 08:32
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ شاباً سوريّاً رمى بنفسه عن سطح مبنى، في منطقة صحراء الشويفات، قرب مدرسة "الجيل الجديد"، وفارق الحياة.
 
 
 
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