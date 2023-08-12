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لبنان

حالات إغماء... بالصور حريق كبير اندلع في السكسكية واقترب من المنازل

Lebanon 24
12-08-2023 | 08:49
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شبّ حريق كبير في بلدة السكسكية، وقد اقتربت النيران من المنازل، وسُجّلت حالات إغماء بسبب الدخان الكثيف.
 
وتمكّنت فرق الإطفاء من السيطرة على الحريق.
 
 
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حريق

السكسكية

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