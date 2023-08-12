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لبنان
بعد تبادل إطلاق نار وعمليّة دقيقة... توقيف أحد أخطر المطلوبين
Lebanon 24
12-08-2023
|
09:20
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ قوّة خاصّة من الشرطة القضائيّة داهمت منزل المدعو "أ.أ"، الذي يُعتبر من أخطر المطلوبين، على طريق بلدة كويخات في عكّار.
وخلال المُداهمة حصل تبادل لإطلاق النار بين الدورية والمطلوب الذي تمكن من الفرار.
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وفي وقت لاحق، وخلال عمليّة رصد وتعقب، أوقفت دوريّة من شعبة المعلومات المطلوب عند مفرق كوشا.
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