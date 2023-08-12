توقيف سوري في الجنوب... ما هي تهمته؟

أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ دورية من إستقصاء الجنوب، أوقفت السوري ر.م.ح، في بلدة كفركلا - قضاء مرجعيون، بتهمة تزوير عملة.

وسُلّم مع المضبوطات إلى مغفر القليعة.