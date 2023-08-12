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لبنان

توقيف سوري في الجنوب... ما هي تهمته؟

Lebanon 24
12-08-2023 | 10:40
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ دورية من إستقصاء الجنوب، أوقفت السوري ر.م.ح، في بلدة كفركلا - قضاء مرجعيون، بتهمة تزوير عملة.
 
 
وسُلّم مع المضبوطات إلى مغفر القليعة.
 
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