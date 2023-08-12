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لبنان

فضل الله اتصل بالمطران عبد الساتر منوها بحكمته في احتواء الفتنة

Lebanon 24
12-08-2023 | 10:46
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اتصل العلامة السيد علي فضل الله براعي أبرشيّة بيروت المارونيّة المطران بولس عبد الساتر، "مقدرا عظته بالأمس، والتي تناولت ما حدث في بلدة الكحالة، وحيث عملت على بلسمة الجراح التي اريد لها ان تستمر في النزيف"، منوهاً "بمواقفه الإيمانية والوطنية المسؤولة، التي تساهم في وأد الفتنة بين أبناء الوطن الواحد، وتمنع المصطادين في الماء العكر من ضرب الاستقرار الداخلي والتعايش الوطني"، معتبرا ان "الحوار هو الطريق الوحيد لعلاج كل الهواجس والمخاوف التي قد تطرح من هذا الفريق أو ذاك".
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