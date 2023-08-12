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لبنان

نصار أعلن إدراج دير مار شليطا الأثري في منطقة حلسبان على لائحة السياحة الدينية

Lebanon 24
12-08-2023 | 10:51
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أعلن وزير السياحة في حكومة تصريف الأعمال وليد نصار، في إطار فعاليات مهرجانات القبيات الدولية التي يرعاها ومن ضمن تنشيط السياحة الدينية، عن قرار للوزارة بإدراج دير مار شليطا الاثري في منطقة حلسبان، على لائحة السياحة الدينية.
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جاء الاعلان بعد قداس ترأسه راعي أبرشية طرابلس للموارنة المطران يوسف سويف في باحة الدير، عاونه فيه لفيف من الكهنة وحضره النائب السابق هادي حبيش وزوجته رئيسة لجنة المهرجانات سينتيا قرقفي حبيش، رئيس بلدية القبيات عبدو عبدو وفاعليات وهيئات اغترابية.

وشدد سويف في عظته على "المحبة والتسامح والحوار"، داعيا الى "العمل من اجل لبنان والسعي لانقاذه"، ومشيدا ب"الوعي الذي يضع حدا للفتن والمؤامرات".

كما شكر سويف لجنة مهرجانات القبيات "التي تجمع الناس من كل المناطق في القبيات وعكار، هذه المحافظة التي تمتاز بعيشها المشترك وتنوع طبيعتها وبيئتها".

من جهته أكد نصار أن "المشوار الى القبيات له ميزته حيث التنوع بكل شيء وعبق الحياة وشغفها وغناها بالتراث والبيئة والطبيعة الساحرة"، شاكرا حبيش على "صناعتها للفرح في ظل تراكمات من الازمات في الوطن".

وبعد جولة للجميع في رحاب الدير، أولم حبيش وعقيلته على شرف الحضور، في دارتهما في البلدة، وشارك باللقاء حشد ديني وبلدي واختياري من سائر بلدات عكار.

وألقى حبيش كلمة أكد فيها أن "عكار ستبقى المساحة الرحبة للعيش الوطني"، فيما شكر سويف الكهنة على "رعايتهم الدائمة للمحافظة على القيم بين الجميع". أما نصار فبارك لأهالي القبيات إدراج دير مار شليطا على لائحة السياحة الدينية، وشكر حبيش وعقيلته على "حفاوة الاستقبال" وعلى "جذب الأنظار الى عكار"، منوها بدور الاغتراب.

ختاما قدم سويف أيقونتين لكل من نصار وحبيش.
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