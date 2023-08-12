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لبنان

كلامٌ بارز من مسؤولٌ في "حزب الله" عن حادثة الكحالة.. ماذا قال؟

Lebanon 24
12-08-2023 | 12:00
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زار نائب الأمين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم عائلة أحمد قصاص الذي قتل إثر حادثة الكحالة قبل أيام.
 
وفي تصريح له، قال قاسم: "الصور كشفت أن الشهيد أحمد قصاص كان عربون الشرف والوفاء والكرامة في الموقع المقاوم وفدى بدمائه مصلحة لبنان".
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ودعا قاسم القوى الأمنية والقضائية الى "أن تتابع وتحقق بدقة من أجل معاقبة المفتنين الذين حاولوا أخذ البلد إلى الهاوية"، معتبراً أنّ "ما حصل في الكحالة هو محاولة إحداث فتنة واصطناع قضية ليست موجودة".

وأشاد قاسم بالقوى السياسية والناس "الذين وقفوا إلى جانب حزب الله وكانوا يعملون معاً من أجل تهدئة الأوضاع ووأد الفتنة".
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