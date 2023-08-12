إنفجارٌ على سطحِ منزل في البقاع.. إليكم ما جرى (صور)

تمكَّنت عناصر الدفاع المدني من إخماد حريقٍ شبّ على سطح منزل في مجدل عنجر - البقاع، إثر انفجار خزانٍ للمازوت كان موجوداً في المكان.



Advertisement وأشارت المديرية العامة للدفاع المدني في منشور لها عبر منصة "إكس" إلى أنّه تمت السيطرة على النيران، وقد اقتصرت أضرار الحادثة على الماديّات. وأشارت المديرية العامة للدفاع المدني في منشور لها عبر منصة "إكس" إلى أنّه تمت السيطرة على النيران، وقد اقتصرت أضرار الحادثة على الماديّات.