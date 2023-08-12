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لبنان

إنفجارٌ على سطحِ منزل في البقاع.. إليكم ما جرى (صور)

Lebanon 24
12-08-2023 | 12:11
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تمكَّنت عناصر الدفاع المدني من إخماد حريقٍ شبّ على سطح منزل في مجدل عنجر - البقاع، إثر انفجار خزانٍ للمازوت كان موجوداً في المكان.

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وأشارت المديرية العامة للدفاع المدني في منشور لها عبر منصة "إكس" إلى أنّه تمت السيطرة على النيران، وقد اقتصرت أضرار الحادثة على الماديّات. 
 
 
 
 
 
 
 

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