رسائل مُفاجئة تصل إلى هواتف اللبنانيين.. ماذا تضمّنت؟

فُوجئ مواطنون في لبنان مؤخراً برسائل وردت إليهم عبر تطبيق "واتسآب" من أرقامٍ مجهولة وغير معروفة المصدر، مفادها أنَّ هناك شركات ترغب في التعامل مع مختلف الأفراد ضمن عمليات التداول المالي عبر الإنترنت لقاء أرباحٍ بالدولار الأميركيّ.

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