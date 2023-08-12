رسائل مُفاجئة تصل إلى هواتف اللبنانيين.. ماذا تضمّنت؟

فُوجئ مواطنون في لبنان مؤخراً برسائل وردت إليهم عبر تطبيق "واتسآب" من أرقامٍ مجهولة وغير معروفة المصدر، مفادها أنَّ هناك شركات ترغب في التعامل مع مختلف الأفراد ضمن عمليات التداول المالي عبر الإنترنت لقاء أرباحٍ بالدولار الأميركيّ.
ووفقاً للمعلومات، فإنَّ تلك الأرقام قدّمت عروضاً للمواطنين تقنعهم بأهمية تحصيل أرباح مالية بسهولة، فيما تمّ أيضاً إرسال روابط وهميّة يدعي أصحابُها أنها تعودُ للشركة التي قد يتعامل المواطن معها. وعملياً، فإن هذا الأسلوب يندرجُ في إطار الخطوات الإحتياليّة لإيهام المواطن بأن الأمر حقيقيّ، لكنّ الواقع هو أن ما يجري قد يؤدّي إلى سرقة بيانات هواتف المواطنين أو الإستيلاء على معلومات شخصيّة لديهم.