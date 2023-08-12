Advertisement

لبنان

رسائل مُفاجئة تصل إلى هواتف اللبنانيين.. ماذا تضمّنت؟

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
12-08-2023 | 13:26
A-
A+
Doc-P-1097015-638274688658101715.jpg
Doc-P-1097015-638274688658101715.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
فُوجئ مواطنون في لبنان مؤخراً برسائل وردت إليهم عبر تطبيق "واتسآب" من أرقامٍ مجهولة وغير معروفة المصدر، مفادها أنَّ هناك شركات ترغب في التعامل مع مختلف الأفراد ضمن عمليات التداول المالي عبر الإنترنت لقاء أرباحٍ بالدولار الأميركيّ.
Advertisement

ووفقاً للمعلومات، فإنَّ تلك الأرقام قدّمت عروضاً للمواطنين تقنعهم بأهمية تحصيل أرباح مالية بسهولة، فيما تمّ أيضاً إرسال روابط وهميّة يدعي أصحابُها أنها تعودُ للشركة التي قد يتعامل المواطن معها. وعملياً، فإن هذا الأسلوب يندرجُ في إطار الخطوات الإحتياليّة لإيهام المواطن بأن الأمر حقيقيّ، لكنّ الواقع هو أن ما يجري قد يؤدّي إلى سرقة بيانات هواتف المواطنين أو الإستيلاء على معلومات شخصيّة لديهم.
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
13:26 | 2023-08-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:10 | 2023-08-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:10 | 2023-08-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:46 | 2023-08-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:19 | 2023-08-12 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:59 | 2023-08-12
16:40 | 2023-08-12
16:21 | 2023-08-12
16:17 | 2023-08-12
16:15 | 2023-08-12
16:06 | 2023-08-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24