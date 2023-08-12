بهدفين مقابل واحد.. "الأنصار" يفوز على "الحكمة بيروت" ضمن دوري كرة القدم

أضاف نادي الأنصار إنجازاً جديداً إلى سجلاته الكروية عقب فوزه، اليوم السبت، على نادي "الحكمة بيروت" بنتيجة 2-1 ضمن الدور العام اللبناني الـ64 لكرة القدم.

وأقيمت المباراة بين الفريقين على ملعب رشيد كرامي البلدي في طرابلس، وقد سجل الهدف الأول للأنصار اللاعب السنغالي الحاج مالك تالك في الدقيقة الـ14، فيما جاء الهدف الثاني عبر اللاعب فوضيل إدريس في الدقيقة 69. أما هدف الحكمة الوحيد فجاء عبر اللاعب ديالو في الدقيقة 52.

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وعلى ملعب نادي العهد على طريق المطار، تعادل الاهلي النبطية مع الصفاء 1 - 1، فيما حقق نادي البرج فوزاً كبيراً على "شباب الغازية" برباعية نظيفة 4-0 خلال مباراة أقيمت بينهما على ملعب نادي الصفاء في وطى المصيطبة.