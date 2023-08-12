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لبنان

كم بلغ سعر صرف الدولار لهذا المساء؟

Lebanon 24
12-08-2023 | 13:39
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بلغ سعر صرف الدولار في السوق السوداء، مساء اليوم السبت، ما بين 89200 ليرة للمبيع و89500 ليرة للشراء.
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