خطوة جديدة من مُساعدة رياض سلامة ماريان الحويك.. ماذا قرّرت؟

أفيدَ بأنّ مُساعدة الحاكم السّابق لمصرف لبنان رياض سلامة ماريان الحويك قرّرت تعزيز فريقها الدّفاعي في القضايا المُلاحقة بها، فحرَّرت سند توكيل عامٍ للمحامي أشرف الموسوي للمرافعة والمدافعة في كل الدعاوى بما فيها تقديم الشكاوى في دعاوى إساءة الائتمان والتزوير.

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