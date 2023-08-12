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لبنان

"آلاف الصواريخ وصلت إلى حزب الله".. تقريرٌ يكشف مصدرها

Lebanon 24
12-08-2023 | 15:00
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أصدرَت منظمة "مشروع مكافحة التطرف" في ألمانيا دراسة جديدة حذّرت فيها من أنشطة "حزب الله" في منطقة الشرق الأوسط، مشيرة إلى أنّ "الحزب وسّع عمليات التجنيد لتعزيز صفوفه من كافة التيارات الدينية والسياسية".
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ويُعتبرُ مشروع مكافحة التطرف (CEP) منظمة سياسية دولية مستقلة غير ربحية تعمل على مكافحة التهديد المتزايد الذي تشكله الأيديولوجيات الدينية المتطرفة، وتتخذ من ألمانيا وبلجيكا والولايات المتحدة مقرات لها.

وذكرت المنظمة في دراسة حديثة لها صدرت قبل أيام، أن "إيران قامت بنقل آلاف الصواريخ وكميات كبيرة من الأسلحة والمقاتلين وإمدادات أخرى إلى حزب الله، من خلال الحرس الثوري الإسلامي التابع لها، وباستخدام سوريا كنقطة نقل".
 
كذلك، فقد لفتت الدراسة إلى أنهُ يتمّ تمرير الدعم المالي والعسكري الإيراني إلى حد كبير إلى حزب الله من خلال فيلق القدس، فرع النخبة في الحرس الثوري الإيراني، وأضافت: "تُقدّر وزارة الدفاع الأميركية أن إيران قدمت ما يصل إلى 600 مليون دولار لحزب الله لشن وإدارة حملاته السياسية، فيما قدرت المخابرات الإسرائيلية أن طهران زودت حزب الله مباشرة بأكثر من مليار دولار إضافية من نهاية حرب 2006 إلى 2009". (24.ae)
 
 

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