"آلاف الصواريخ وصلت إلى حزب الله".. تقريرٌ يكشف مصدرها

أصدرَت منظمة "مشروع مكافحة التطرف" في ألمانيا دراسة جديدة حذّرت فيها من أنشطة "حزب الله" في منطقة الشرق الأوسط، مشيرة إلى أنّ "الحزب وسّع عمليات التجنيد لتعزيز صفوفه من كافة التيارات الدينية والسياسية".

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ويُعتبرُ مشروع مكافحة التطرف (CEP) منظمة سياسية دولية مستقلة غير ربحية تعمل على مكافحة التهديد المتزايد الذي تشكله الأيديولوجيات الدينية المتطرفة، وتتخذ من ألمانيا وبلجيكا والولايات المتحدة مقرات لها.



وذكرت المنظمة في دراسة حديثة لها صدرت قبل أيام، أن "إيران قامت بنقل آلاف الصواريخ وكميات كبيرة من الأسلحة والمقاتلين وإمدادات أخرى إلى حزب الله، من خلال الحرس الثوري الإسلامي التابع لها، وباستخدام سوريا كنقطة نقل".