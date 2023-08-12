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لبنان

صحافي يتعرّض لإعتداء.. ووزير الإعلام يستنكر: لإحترام أصحاب مهنة المتاعب

Lebanon 24
12-08-2023 | 15:10
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كتب وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال المهندس زياد المكاري عبر منصة "إكس" قائلاً: "اتصلت بالصحافي أحمد عواضه، صاحب موقع "منكم ولكم" الاخباري للاطمئنان عليه بعد تعرضه لهجوم جسدي على خلفية موضوع استقصائي يتناول فيه عمل المسالخ، وأكدت له متابعتي للحادثة عند القضاء والجهات المعنية. أستنكر ما حصل مع الصحافي أحمد عواضه الى اقصى الحدود وأؤكد وجوب احترام أصحاب مهنة المتاعب وصون كرامتهم في سبيل الكلمة الحرة".
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