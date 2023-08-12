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لبنان
عملية دهمٍ في بريتال.. إليكم ما عثر عليه الجيش (صور)
Lebanon 24
12-08-2023
|
16:21
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أصدرت قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان التالي:
"بتاريخ 12/8/2023، دهمت وحدة من الجيش منازل مطلوبين في بلدة بريتال وحي الشيخ حبيب وآل صلح - بعلبك وضبطت أسلحة حربية وكمية من الذخائر والمخدرات وعتادًا عسكريًّا، وسلّمت المضبوطات إلى المراجع المختصة وبوشر التحقيق".
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