عملية دهمٍ في بريتال.. إليكم ما عثر عليه الجيش (صور)

أصدرت قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان التالي:



"بتاريخ 12/8/2023، دهمت وحدة من الجيش منازل مطلوبين في بلدة بريتال وحي الشيخ حبيب وآل صلح - بعلبك وضبطت أسلحة حربية وكمية من الذخائر والمخدرات وعتادًا عسكريًّا، وسلّمت المضبوطات إلى المراجع المختصة وبوشر التحقيق".

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