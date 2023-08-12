الجيش يحبط محاولة هجرة غير شرعية.. والقبض على "الحزوري" يكشف التفاصيل

مرّ مرور الكرام خبر إحباط مديرية المخابرات في الجيش محاولة جديدة للهجرة غير الشرعية عبر البحر، بعدما أوقفت في عكار 130 سورياً و4 لبنانيين، مع الرأس المدبّر للعملية، عندما كانوا يستعدّون للتسلّل بحراً نحو إحدى الدول الأوروبية.

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وفي هذا السياق، اعتبرت صحيفة "نداء الوطن" أن هذه المحاولة الجماعية لمغادرة لبنان عبر البحر، رغم كلّ المخاطر التي تحيط بهذا النوع من الرحلات، تعكس حجم اليأس والإحباط الذي حوّل لبنان الى منصّة انطلاق للمهاجرين غير الشرعيين، هرباً من إحدى أسوأ أزمات العالم الاقتصادية في التاريخ الحديث، على حدّ وصف البنك الدولي.



بدورها، كتبت "الديار": يبدو أنّ الهجرة غير الشرعية عبر البحر من لبنان نحو الدول الأوروبية، قصّة متواصلة لن تنتهي فصولها، وآخرها وقوع أحد الرؤوس المدبّرة في قبضة الجيش. ففي عملية نوعية مُحكمة في منطقة الشيخ زناد العكّارية في الشمال، تمكّنت دورية من مديرية المخابرات بمؤازرة وحدة من الجيش فجر السبت من تسديد ضربة موجعة للرأس المدبّر لعملية تهريب المهاجرين عبر البحر المدعو شفيق سليم، والملقّب بشفيق "الحزوري"، وهو من بلدة ببنين، فضلاً عن توقيف شقيقه وآخرين، وقد باشرت التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المحتصّ. وفي هذا السياق، اعتبرت صحيفة "نداء الوطن" أن هذه المحاولة الجماعية لمغادرة لبنان عبر البحر، رغم كلّ المخاطر التي تحيط بهذا النوع من الرحلات، تعكس حجم اليأس والإحباط الذي حوّل لبنان الى منصّة انطلاق للمهاجرين غير الشرعيين، هرباً من إحدى أسوأ أزمات العالم الاقتصادية في التاريخ الحديث، على حدّ وصف البنك الدولي.بدورها، كتبت "الديار": يبدو أنّ الهجرة غير الشرعية عبر البحر من لبنان نحو الدول الأوروبية، قصّة متواصلة لن تنتهي فصولها، وآخرها وقوع أحد الرؤوس المدبّرة في قبضة الجيش. ففي عملية نوعية مُحكمة في منطقة الشيخ زناد العكّارية في الشمال، تمكّنت دورية من مديرية المخابرات بمؤازرة وحدة من الجيش فجر السبت من تسديد ضربة موجعة للرأس المدبّر لعملية تهريب المهاجرين عبر البحر المدعو شفيق سليم، والملقّب بشفيق "الحزوري"، وهو من بلدة ببنين، فضلاً عن توقيف شقيقه وآخرين، وقد باشرت التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المحتصّ.

وأظهرت القوّات البحرية في الجيش قدرتها على إحباط أكبر عملية تهريب للمهاجرين غير الشرعيين كانت ستحصل وستضمّ أكثر من 400 راكِب من الجنسيات اللبنانية والسورية والفلسطينية.

وفي التفاصيل، على ما أفادت المعلومات، أنّه جرى في عكّار توقيف 130 سورياً و4 مواطنين لبنانيين لمحاولتهم التسلّل عبر البحر بطريقة غير شرعية والرؤوس المدبّرة لهذه العملية. وكان ينوي المهاجرون الوصول الى إيطاليا، على أن يصعدوا أولاً في قوارب صغيرة وصولاً الى مركب كبير آتٍ من سوريا كان في انتظارهم في المياه الإقليمية، على أن يُقلّ أكثر من 400 شخص.

وعندما تبيّن لصاحب المركب أنّ عدداً كبيراً من الركّاب قد تأخّر في الوصول من دون معرفة الأسباب غادر وعلى متنه نحو 70 شخصاً فقط.

ولهذا جرى توقيف "الحزوري" عندما كان يقف على الشاطىء، و134 شخصاً كانوا يتحضّرون للهجرة غير الشرعية معه، فيما تمكّن الآخرون من الهروب قبل أن يستقلّوا القوارب الصغيرة، بمن فيهم عائلة الموقوف.

وكان هذا الأخير يُنسّق مع السوري أبو رامي الحزراوي لإنجاح عملية التهريب التي تمكّن الجيش بإحباطها بيدّ من حديد، رغم صعوبة هذه العملية نظراً لطبيعة المكان ولطبيعة الأشخاص الذين باتوا يعتبرون أنّ عملية تهريب الأشخاص هي مصدر رزق لهم.