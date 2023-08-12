الراعي يكرّر التحذير من خطورة الوضع الأمني: الرئاسة أولاً

تحدّثت مصادر كنسية مطّلعة أنّ البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي لن يكون متساهلاً في عظته عشية عيد انتقال السيدة العذراء، إذ سيحتفل بالذبيحة الإلهية عند الحادية عشرة من صباح اليوم الأحد في كنيسة أمّ المراحم حيث سيتمّ تكريس مذبحي الكنيسة وكابيلا القديس شربل في القعقور.

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وسيتطرّق الراعي في عظته الى الحوادث الأمنية الأخيرة، ولا سيما الى حادثة الكحالة التي وقع خلالها ضحيتان بسبب وجود السلاح المتفلّت في أيدي الجميع.

وسيشدّد على خطورة الوضع الأمني مطالباً المسؤولين بتحمّل المسؤولية ووضع حدّ لمثل هذه الأحداث الأليمة التي تهزّ البلاد، كما سيُكرّر مناشدته لهم بضرورة الإسراع في انتخاب رئيس الجمهورية، لإرساء الأمن والاستقرار وعدم تكرار مثل هذه الأحداث التي تُغذّي الفتنة، وتُهدّد السلم الأهلي في البلاد.