30
o
بيروت
32
o
طرابلس
33
o
صور
33
o
جبيل
30
o
صيدا
32
o
جونية
25
o
النبطية
31
o
زحلة
28
o
بعلبك
32
o
بشري
31
o
بيت الدين
31
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
أحزاب معارضة تطالب بتحقيق جدّي في ملابسات حادثة الكحالة.. وقاسم لمعاقبة "المفتنين"
Lebanon 24
12-08-2023
|
23:12
A-
A+
photos
0
A+
A-
لا تزال التحقيقات الأمنية مستمرّة بشأن حادثة الكحالة، ولم تظهر نتائجها حتى الساعة.
وشددت مصادر سياسية مطّلعة ل «الديار» على ضرورة معالجة أزمة السلاح المتفلّت، والسعي الى التخفيف من التشنّجات والحقن الطائفي والمذهبي الذي ساد خلال الإشكال وبعده.
Advertisement
وأضافت أنّ الحوادث الأمنية المماثلة، لن تتوقّف حالياً، مع الأسف، بل سنشهد إشكالات متنقّلة في مناطق أخرى لأنّ هذا الأمر مخطط له. كما قد تمرّ البلاد بعمليات اغتيال معيّنة، بهدف نشر الفوضى وزعزعة الأمن في البلاد خلال الوقت الضائع قبل انتخاب رئيس الجمهورية. ولهذا طلبت من المواطنين عدم اللجوء الى استخدام السلاح عند كلّ إشكال، وعدم الشحن الطائفي والمذهبي وبدء الدعوات المطالبة بالتقسيم أو قرع طبول الفيديرالية، لأنّها ليست الحلّ الحالي للبلاد.
وأصدرت مجموعة من الأحزاب المعارضة، بياناً دعت فيه الى فتح تحقيق جدّي في ملابسات الجريمة لكشف مصدر السلاح ووُجهته وأهداف استعماله وصولاً إلى توقيف المعتدين والمتورّطين كافة وسوقهم إلى العدالة، معتبرة انّ منطق الفرض والقوّة الذي يمارسه حزب الله بحق جميع اللبنانيّين يشكّل تهديداً لمشروع بناء الدولة ومنع قيامها.
في المقابل، قال نائب الأمين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم لدى تعزيته عائلة أحمد قصاص: "الصور كشفت أن الشهيد أحمد قصاص كان عربون الشرف والوفاء والكرامة في الموقع المقاوم وفدى بدمائه مصلحة لبنان".
ودعا القوى الأمنية والقضائية إلى "أن تتابع وتحقق بدقة من أجل معاقبة المفتنين الذين حاولوا أخذ البلد إلى الهاوية، فما حصل في الكحالة هو محاولة إحداث فتنة واصطناع قضية ليست موجودة".
وأشاد بالقوى السياسية والناس "الذين وقفوا إلى جانب حزب الله وكانوا يعملون معاً من أجل تهدئة الأوضاع ووأد الفتنة".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
رسائل مُفاجئة تصل إلى هواتف اللبنانيين.. ماذا تضمّنت؟
Lebanon 24
رسائل مُفاجئة تصل إلى هواتف اللبنانيين.. ماذا تضمّنت؟
13:26 | 2023-08-12
12/08/2023 01:26:12
Lebanon 24
Lebanon 24
ممثل لبنانيّ طلب يدّ زميلته الممثلة اللبنانيّة المعروفة... متى حفل الزفاف؟
Lebanon 24
ممثل لبنانيّ طلب يدّ زميلته الممثلة اللبنانيّة المعروفة... متى حفل الزفاف؟
10:10 | 2023-08-12
12/08/2023 10:10:16
Lebanon 24
Lebanon 24
تفاصيل مثيرة عن نصرالله.. هكذا خرجَ من الضاحيّة تحت القصف الإسرائيليّ
Lebanon 24
تفاصيل مثيرة عن نصرالله.. هكذا خرجَ من الضاحيّة تحت القصف الإسرائيليّ
15:19 | 2023-08-12
12/08/2023 03:19:37
Lebanon 24
Lebanon 24
"4 سنين عم اتعذب وساكتة"... نادين نجيم: لهذا السبب استُدعيت إلى المحكمة أمس
Lebanon 24
"4 سنين عم اتعذب وساكتة"... نادين نجيم: لهذا السبب استُدعيت إلى المحكمة أمس
09:10 | 2023-08-12
12/08/2023 09:10:44
Lebanon 24
Lebanon 24
مزاعم إسرائيليّة عن شاحنة الكحالة.. كيف جاء مضمونها؟
Lebanon 24
مزاعم إسرائيليّة عن شاحنة الكحالة.. كيف جاء مضمونها؟
16:40 | 2023-08-12
12/08/2023 04:40:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
01:00 | 2023-08-13
مجلس الوزراء الاربعاء والجلسة التشريعية الخميس والانظار على تحرك الجيش
00:49 | 2023-08-13
آخر خبر.. إنقاذُ "مؤسسة رسميّة" من السرقة في هذه المنطقة!
00:36 | 2023-08-13
لبنان في قلب الموجة المدارية اللاهبة.. إحذروا الحرارة ستصل إلى 40 في هذه المناطق (فيديو)
23:53 | 2023-08-12
المعارضة إلى مزيد من التوحد في مواجهة "حزب الله"
23:48 | 2023-08-12
ليبيا تطلب أسباب توقيف هانيبال القذافي
23:28 | 2023-08-12
تحذيرات من مرحلة مشابهة للعام 2005..
فيديو
غواص ينقذ سمكة قرش عملاقة من موقف خطير.. وفيديو يوثق الحادثة
Lebanon 24
غواص ينقذ سمكة قرش عملاقة من موقف خطير.. وفيديو يوثق الحادثة
00:48 | 2023-08-12
13/08/2023 08:18:21
Lebanon 24
Lebanon 24
حادثة مرعبة: وجدت ثعباناً داخل مرحاضها.. هكذا تخلصت منه (فيديو)
Lebanon 24
حادثة مرعبة: وجدت ثعباناً داخل مرحاضها.. هكذا تخلصت منه (فيديو)
02:05 | 2023-08-11
13/08/2023 08:18:21
Lebanon 24
Lebanon 24
كان برفقة والدته.. اعترض شابة في الطريق ثم جرّدها من ملابسها! (فيديو)
Lebanon 24
كان برفقة والدته.. اعترض شابة في الطريق ثم جرّدها من ملابسها! (فيديو)
00:33 | 2023-08-11
13/08/2023 08:18:21
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24