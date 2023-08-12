تحذيرات من مرحلة مشابهة للعام 2005..

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كتبت صونيا رزق في" الديار": اشار المراقبون نقلاً عن المصادر الامنية الى إمكان حدوث هزّات امنية لانّ الجو العام يشبه مرحلة العام 2005، خصوصاً انّ ما جرى يوحي بذلك ويشير الى الاسوأ المرتقب، وبالتالي فالوضع اليوم مخيف اكثر من تلك المرحلة، لانّ العام 2005 شهد تقارباً بين الطوائف، لكن اليوم هنالك انقسام عمودي في البلد مخيف جداً، لانّ الحلول في لبنان تأتي على ظهر التداعيات السلبية والحلول والتسويات القاتمة، فلا حل إلا بعد معركة او إغتيال، معتبرين أن الوطن ليس لطائفة او حزب او فئة، والساحة اللبنانية محتاجة الى مواقف جريئة لم يقم بها السياسيون لغاية اليوم، بل اكتفى بعضهم بالتباهي بالتحديات التي لا توصل الى اي مكان، لذا فالحل في انتخاب رئيس بأسرع وقت، والمطلوب من الشعب اللبناني التظاهر بصورة حضارية سلمية امام المجلس النيابي، كي يتحقق هذا الحل، لان السياسيين وعلى ما يبدو لا يريدون رئيساً لدولتهم، وهذا يعني بأن الوضع يحتاج الى موقف شعبي متشدّد، لذا نأمل منهم ان يتمسّكوا حتى النهاية بهذا المطلب اليوم قبل الغد، وألا يتراجعوا بل يتخذوا المواقف الحاسمة من اجل وصول رئيس صُنع في لبنان، مع تطبيق ما قاله البطريرك بشارة الراعي: "ان الوطنية السياسة تقوم على ثلاثة امور: اولاً العيش المشترك، ثانياً الميثاق الوطني وهو ميثاق قائم على شعار لا شرق ولا غرب، كقاعدة لتأسيس دولة تحقق اماني اللبنانيين، وتبعدهم عن المحاور والصراعات كأساس لبناء العلاقات مع الخارج، وثالثاً الصيغة التي تطبّق عملياً هذا الميثاق بتنظيم المشاركة في النظام السياسي".وأملوا في أن تكون هذه الصرخة موحدة لوضع حدّ لعدم الوصول الى قعر الهاوية، لان الخطر من حدوث خضة امنية كبرى قائم بقوة، كاغتيال شخصية بارزة لفرض رئيس يكون على قياس البعض سياسياً، وهذا يعني التدهور السياسي والامني الكبيرين في توقيت حساس وصعب جدا، لان التاريخ علّمنا في لبنان أن كل شيء يُحّل بعد حدوث مصيبة كبرى، معتبرين أن البعض يتعامل مع الاستحقاق الرئاسي كأنه أمر عابر في الحياة السياسية، في حين هنالك رمزية خاصة لدور المسيحيين فيه، لكن للاسف لم يعرفوا إدارة هذا الدور، بسبب النزاعات والخلافات على الزعامة التي اوصلتهم الى هذا الوضع.