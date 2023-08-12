كلامٌ جديد عن نصرالله في الإعلام الإسرائيلي.. التفاصيل كثيرة وهذا ما كُشف!

ناقشت وسائل إعلام إسرائيلية عديدة ما وصفتهُ بحالة "التوتر عند الحدود بين لبنان وفلسطين المحتلة" وإمكانية اندلاع حرب مع حزب الله، مؤكّدةً أنّ إسرائيل ستعاني من وضع كارثيّ في أي حربٍ مع الحزب، مشيرة أيضاً إلى أنّ تهديدات وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت الأخيرة تُعَدّ "مُضحكةً للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله". Advertisement



ورأت القناة "13" الإسرائيلية، في تقارير نشرتها خلال الساعات الماضية، أنّ "حزب الله مستمرٌ في تهديد إسرائيل"، متناولةً ما كشفه الحزب، الجمعة، عن منظومة الصواريخ المضادة للدروع "ثار الله"، مشيرةً إلى أنّ "حزب الله استخدم الصواريخ سابقاً، وسيستخدمها في المواجهة المقبلة مع إسرائيل".



وتترقب القناة، وفق محلليها، إحياء حزب الله للذكرى السنوية لـ"إنتصار حرب تموز 2006" الإثنين المُقبل، وخطاب الأمين العام للحزب السيد حسن نصرالله. وفي السياق، صرّح مراسل الشؤون العربية في "القناة 13"، حيزي سيمنطوف، بأنّ حزب الله "مستمر في التهديد، وباحتفالات النصر"، ناقلاً الصور والمشاهد التي تمّ عرضها لمنظومة الصواريخ ثار الله" التي دخلت في تشكيلات الحزب عام 2015.



وتحدث سيمنطوف عن مميزات المنظومة الصاروخية ودقّة إصابتها للأهداف، وقدرتها على إطلاق صاروخين من طراز "كورنيت" في آن واحد.



كذلك، عرضت القناة الإسرائيلية تقريراً مرئياً تناول تفصيلاً عن المنظومة الصاروخية التي كشفت عنها "حزب الله"، موضحاً مدى تمتعها بدقّة إصابة الأهداف بتوقيتٍ مُتزامن وبدقّةٍ فائقة، مشيراً إلى إمكانية استخدامها في الرماية النهارية والليلية، فضلاً عن تميّزها بسهولة التحرّك والمناورة.



بدوره، حذّر محلل الشؤون السياسية في "القناة 13" الإسرائيلية، آري شافيط، من أنّ "الحرب المقبلة ستكون كارثية"، وأنّه يجب القيام بجهدٍ كبير من أجل منعها، مُطالباً بـ"وجوب الاستعداد لها".

وشدّد شافيط، في حديثه، على أنّ "قوة محور المقاومة زادت قوته كثيراً"، مشيراً إلى أن "إسرائيل تبدو، بالنسبة إلى محور المقاومة، في صدد التفكك".



