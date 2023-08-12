المعارضة إلى مزيد من التوحد في مواجهة "حزب الله"

كتبت كارولين عاكوم في "الشرق الأوسط":

سبق لرئيس حزب "الكتائب" النائب سامي الجميل أن أكد عدم الاستعداد للتعايش مع "حزب الله"، معلناً عن خطوات عملية سيتم العمل عليها. وفي السياق، تشير مصادر "الكتائب" إلى أنه رغم القناعة بأنه لم تعد هناك فائدة من النقاشات السياسية التقليدية، فإن هذه الخيارات لن تكون دعوة إلى العنف أو إلى التسلّح، إنما العمل على مزيد من توحد المعارضة للضغط خارجياً لتطبيق القرارات الدولية التي من شأنها إذا طبقت أن تكون كافية لإنهاء مشكلة السلاح غير الشرعي، وتحديداً القرارين 1559 و1701. من هنا، تشير المصادر إلى أنه في الفترة المقبلة سيبدأ حزب الكتائب التحرك مع الشركاء في المعارضة وفق خريطة طريق للبدء بمسيرة التحرر.

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وتقول مصادر "القوات" لـ"الشرق الأوسط": "نحن غير معنيين بماذا يقول (حزب الله)، ما يعنينا هو الحفاظ على وحدة موقف المعارضة ومنع الممانعة من تحقيق أهدافها داخل الدولة سلطوياً وتحصين دور الدولة بألا نسمح لفريق الأمر الواقع أن يمنع ممارسة الدولة لدورها".

وتضيف: "تهديداتهم لا نتوقف عندها لأنها موجهة إلى بيئتهم المأزومة والمنهارة نتيجة السلاح. من هنا نؤكد أن عنوان المرحلة السابقة والحالية والمقبلة هو التوسع في العمل ضمن المعارضة البرلمانية التي تمنع انتخاب مرشح الممانعة سعياً لتوفير نصاب وطني سياسي يؤدي إلى مواجهة الحزب وتدعيم الوضعية البرلمانية للدفع نحو قيام مشروع الدولة".

وأمام كل ما يحصل، تؤكد المصادر أن "المعارضة حققت انتصارات مهمة، لا يجب التقليل منها، أهمها منع وصول مرشح ممانعة للرئاسة وإقامة حوار، إسقاطُ مبادرة خارجية كانت تريد إيصال مرشح الممانعة"، وتضيف: "المعارضة مستمرة في إقفال أبواب الممانعة أمام ممارسات غير صحيحة".