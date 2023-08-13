لبنان في قلب الموجة المدارية اللاهبة.. إحذروا الحرارة ستصل إلى 40 في هذه المناطق (فيديو)

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أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص بالأحوال الجوية وعلم المُناخ ان لبنان وسوريا والاردن دخلوا في قلب الموجة المدارية اللاهبة، التي سببتها نواة المنخفض الهندي الموسمي حيث تمركزت وسط المملكة السعودية والكويت.وأضاف خنيصر: "بسبب اقتراب نواة المنخفض الهندي الموسمي من وسط المملكة السعودية، سوف تتدفق رياح جنوبية شرقية شديدة الحرارة نحو الاردن ولبنان وسوريا وفلسطين وتشتد قساوة الهواء اللاهب بين ساعات ظهر اليوم الاحد وفجر الاثنين بسرعة تتراوح بين 30 و 50 كم في الساعة فتتحوّل الاجواء الى خانقة وتستمر لغاية ظهر الثلاثاء.ومن المنتظر ان تصل الحرارة اليوم في البقاع 40-41 و ساحلا 35-37 وجبلاً 37 درجة وفي شمال الاردن 43 ودمشق وحمص 42-43.