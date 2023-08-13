مجلس الوزراء الاربعاء والخميس والجلسة التشريعية الخميس والانظار على الجيش

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محطتان اساسيتان حكوميا ونيابيا على جدول اعمال الاسبوع المقبل، حيث سيعقد مجلس الوزراء جلسة الاربعاء في السرايا لاستكمال درس الموازنة العامة، كما يعقد جلسة ثانية الخميس لدرس جدول اعمال عادي من ضمنه بنود كان تم ارجاؤها من الجلسة الماضية.أما نيابيا، فمن المقرر عقد جلسة عامة تشريعية عند الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الخميس المقبل، وذلك لمناقشة إقتراح قانون الصندوق السيادي الذي أنجزته لجنة المال والموازنة منذ أسبوع، مشروع إتفاقية مع الصليب الأحمر الدولي تسمح باعتماد لبنان كمركز إقليمي، مشروع قرض يتعلق بالطاقة المتجددة وقوننتها، إضافة إلى إقتراح قانون الكابيتال كونترول. كذلك من الممكن أن يتم طرح العريضة النيابية التي وقعت كرد على قرار البرلمان الأوروبي، بغية إصدار موقف أو توصية عن مجلس النواب.ووسط الجو السياسي المتشنج بعد حادثة الكحالة والمواقف التصعيدية للعديد من الكتل والنواب، تتجه الأنظار نحو مواقف الكتل البرلمانية والقوى السياسية من أجل تأمين النصاب القانوني لهذه الجلسة، وتحديداً موقف تكتل "لبنان القوي"، الذي سبق وشارك في جلسات تشريعية تحت عنوان "تشريع الضرورة"، ويعتبر ان اقتراح "الصندوق السيادي" يكتسب اهمية قصوى وينبغي إقراره.في المقابل، تركز الاهتمام على تحرك الجيش لضبط عمليات الهجرة غير الشرعية من لبنان، حيث أوقفت دورية من مديرية المخابرات تؤازرها وحدة من الجيش في بلدة الشيخ زناد في عكار 130 سوريا و4 مواطنين لمحاولتهم التسلل عبر البحر بطريقة غير شرعية باتجاه إحدى الدول الأوروبية، كما أوقفت الرأس المدبر للعملية وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص، وفق بيان للجيش.كما يواصل الجيش مكافحة تهريب الأشخاص والمخدرات عبر الحدود وتوقيف المخلين بالأمن، حيث نفذت الوحدات العسكرية المنتشرة مهمات مختلفة ادت الى توقيف 150 شخصا في بلدة شدرا ومنطقة خربة الرمان وطريق عام عندقت العوينات في عكار أثناء محاولتهم دخول الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية، وضبط نحو 23 كلغ من مادة حشيشة الكيف و3000 حبة كبتاغون في منطقة وادي الزمراني في جرود عرسال على متن دراجة نارية لدى محاولة تهريبها إلى لبنان.