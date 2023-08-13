آخر خبر.. إنقاذُ "مؤسسة رسميّة" من السرقة في هذه المنطقة!

أفادت المعلومات عن توقيف لصّ حاول سرقة مكاتب المصلحة الوطنية لنهر الليطاني في الزهراني، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان24" في الجنوب.

وأشارت المصادر إلى أنه جرى تسليم اللّص الموقوف إلى مخابرات الجيش لإجراء التحقيقات اللازمة.