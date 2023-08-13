حزب الله و "الوعد" نفيا خبر زيارة ال بجاني



Advertisement أضاف المصدر أن العلاقة بين "حزب الوعد" و"حزب الله" جيدة جداً ، وسعى حبيقة من الدقيقة الأولى الى عملية إحتواء الموقف، وهذا ما ظهر في بيان العائلة وفي عظة المطران بولس عبد الساتر، كما أوضح المصدر. مصدر مقرب من "حزب الوعد" شارك في عملية إحتواء حادثة الكحالة كون الضحية فادي بجاني كان ينتمي الى الحزب وبالتحديد كان مرافقاً شخصياً لمؤسسه الوزير الراحل إيلي حبيقة، كشف أنه بمسعى من رئيس الحزب الحالي جو حبيقة، زار وفد من حزب الله عائلة بجاني وقدم واجب العزاء، مؤكدا أن الحادث كان خارج عن إرادة الجميع ومبديا أسفه "لسقوط الشهداء من كلا الطرفين"، وفق ما نقل المصدر.أضاف المصدر أن العلاقة بين "حزب الوعد" و"حزب الله" جيدة جداً ، وسعى حبيقة من الدقيقة الأولى الى عملية إحتواء الموقف، وهذا ما ظهر في بيان العائلة وفي عظة المطران بولس عبد الساتر، كما أوضح المصدر.

ولاحقا صدر عن العلاقات الإعلامية في حزب الله البيان الاتي: نشر موقع "لبنان ٢٤ "ان وفداً من حزب الله زار بلدة الكحالة لتقديم التعازي الى آل بجاني ،انّ هذا الخبر غير صحيح على الإطلاق".

حزب الوعد

ونفى رئيس حزب الوعد جو حبيقة ما تناوله احد المواقع الاعلامية وتداوله بعض وسائل التواصل الاجتماعي عن قيامه بترتيب زيارة لحزب الله الى آل بجاني في الكحالة، وقال في تصريح "انه ما قام به منذ اللحظة الاولى هو قطع الطريق على عشاق الشاشات الذين حاولوا الاستثمار السياسي بدون ادنى حس بالمسؤولية بدم الشهيد فادي بجاني، وسأستمر مع المخلصين لمنع تحويل حادثة الكحالة الى شرارة لاشعال نار فتنة اهلية دفع ثمنها ولا يزال جميع اللبنانيين".