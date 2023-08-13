Advertisement

لبنان

جعجع تحضّر لـ"حدث انمائي" ببشري

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
13-08-2023 | 01:30
A-
A+
Doc-P-1097099-638275129355825485.png
Doc-P-1097099-638275129355825485.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تكثف النائب ستريدا جعجع إتصالاتها من أجل وضع اللمسات الأخيرة على الأقسام الجديدة والمتطورة التي أُنجزت في مستشفى بشري الحكومي والتي أشرفت عليها شخصياً وأمنت القسم الأكبر من التمويل لها.
وتحضر نائبة بشري لحفل إفتتاح رسمي مناطقي لهذا المستشفى الجديد، مع حملة دعائية لكونه المستشفى الحكومي الوحيد في القضاء.
Advertisement
وعلم ان السيدة جعجع تمنت على البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، الموجود حاليا في مقره الصيفي في الديمان بقضاء بشري، رعاية هذا الإحتفال وإلقاء كلمة في المناسبة .

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:00 | 2023-08-13
08:01 | 2023-08-13
07:48 | 2023-08-13
07:23 | 2023-08-13
06:55 | 2023-08-13
06:47 | 2023-08-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24