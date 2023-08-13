Advertisement

تكثف النائب ستريدا جعجع إتصالاتها من أجل وضع اللمسات الأخيرة على الأقسام الجديدة والمتطورة التي أُنجزت في مستشفى بشري الحكومي والتي أشرفت عليها شخصياً وأمنت القسم الأكبر من التمويل لها.وتحضر نائبة بشري لحفل إفتتاح رسمي مناطقي لهذا المستشفى الجديد، مع حملة دعائية لكونه المستشفى الحكومي الوحيد في القضاء.وعلم ان السيدة جعجع تمنت على البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، الموجود حاليا في مقره الصيفي في الديمان بقضاء بشري، رعاية هذا الإحتفال وإلقاء كلمة في المناسبة .