Advertisement

لبنان

"المستقبل" غاب عن أمرٍ مهم!

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
13-08-2023 | 02:45
A-
A+
Doc-P-1097105-638275131399728540.jpg
Doc-P-1097105-638275131399728540.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كان لافتاً تماماً غيابُ أيّ موقف لـ"تيار المستقبل" إزاء حادثة الكحالة، ما طرحَ تساؤلاتٍ جديدة عمّا إذا كان هذا الأمرُ مندرجاً في إطار تعليق العمل السياسي، علماً أن ما حصل جرى وضعهُ في سياقِ حدثٍ كادَ يُهدّد السّلم الأهلي.
Advertisement
مصادر مقرّبة من "المستقبل" أكّدت التزام "التيار" بعدم ممارسة النشاط السياسي في الوقت الراهن، لكنها أشارت إلى أنّ الموقف الدائم يتمحور حول رفض السلاح مهما كانت هويته، وأضافت: "نحنُ مع حماية السلم الأهلي، وهذا منطقنا الذي عملنا عليه طيلة السنوات الماضية، وعند الإستحقاقات المصيرية فإن المستقبل لن يكونَ إلا في طليعة المحافظين على هوية لبنان وإستقراره".

المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:00 | 2023-08-13
08:01 | 2023-08-13
07:48 | 2023-08-13
07:23 | 2023-08-13
06:55 | 2023-08-13
06:47 | 2023-08-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24