"المستقبل" غاب عن أمرٍ مهم!

كان لافتاً تماماً غيابُ أيّ موقف لـ"تيار المستقبل" إزاء حادثة الكحالة، ما طرحَ تساؤلاتٍ جديدة عمّا إذا كان هذا الأمرُ مندرجاً في إطار تعليق العمل السياسي، علماً أن ما حصل جرى وضعهُ في سياقِ حدثٍ كادَ يُهدّد السّلم الأهلي.

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مصادر مقرّبة من "المستقبل" أكّدت التزام "التيار" بعدم ممارسة النشاط السياسي في الوقت الراهن، لكنها أشارت إلى أنّ الموقف الدائم يتمحور حول رفض السلاح مهما كانت هويته، وأضافت: "نحنُ مع حماية السلم الأهلي، وهذا منطقنا الذي عملنا عليه طيلة السنوات الماضية، وعند الإستحقاقات المصيرية فإن المستقبل لن يكونَ إلا في طليعة المحافظين على هوية لبنان وإستقراره".