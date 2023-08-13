ماذا سيقولُ نصرالله غداً؟

رجّحت مصادر مقرّبة من "حزب الله" أن يكونَ خطابُ الأمين العام للحزب السيّد حسن نصرالله يوم غدٍ الإثنين، متوازناً جداً بشأن حادثة الكحالة، موضحةً أنّ الخطاب سيكونُ بعيداً عن منطق التحدي المفتوح لاسيما أن الحزب لا يريدُ سوى التهدئة وإنهاء أي خطواتٍ قد تؤجّج نيران الفتنة أكثر وأكثر.

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وأوضحت المصادر أنّ نصرالله سيُعلن عن مواقف مهمة وبارزة ولافتة بشأنِ ما حصل، مشيرة إلى أنه من المرجح أن يتطرق إلى التفاصيل المرتبطة بمحتويات شاحنة الحزب ومصيرها، وأضافت: "الأكيد أن نصرالله سيُحذر أيضاً من الفتنة التي يمكن أن يستغلها العدو الإسرائيليّ، وسيكون واضحاً بشأن ما يريدهُ الحزب على صعيد تلك القضية. كذلك، فإنه من المتوقع أن يتقدم نصرالله بالتحية إلى الأطراف السياسية التي ساهمت في إطفاء نيران الحادثة ومنع تمدّدها".