Advertisement

لبنان

ماذا سيقولُ نصرالله غداً؟

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
13-08-2023 | 03:15
A-
A+
Doc-P-1097106-638275134500849528.jpg
Doc-P-1097106-638275134500849528.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
رجّحت مصادر مقرّبة من "حزب الله" أن يكونَ خطابُ الأمين العام للحزب السيّد حسن نصرالله يوم غدٍ الإثنين، متوازناً جداً بشأن حادثة الكحالة، موضحةً أنّ الخطاب سيكونُ بعيداً عن منطق التحدي المفتوح لاسيما أن الحزب لا يريدُ سوى التهدئة وإنهاء أي خطواتٍ قد تؤجّج نيران الفتنة أكثر وأكثر.
Advertisement
 
وأوضحت المصادر أنّ نصرالله سيُعلن عن مواقف مهمة وبارزة ولافتة بشأنِ ما حصل، مشيرة إلى أنه من المرجح أن يتطرق إلى التفاصيل المرتبطة بمحتويات شاحنة الحزب ومصيرها، وأضافت: "الأكيد أن نصرالله سيُحذر أيضاً من الفتنة التي يمكن أن يستغلها العدو الإسرائيليّ، وسيكون واضحاً بشأن ما يريدهُ الحزب على صعيد تلك القضية. كذلك، فإنه من المتوقع أن يتقدم نصرالله بالتحية إلى الأطراف السياسية التي ساهمت في إطفاء نيران الحادثة ومنع تمدّدها". 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:00 | 2023-08-13
08:01 | 2023-08-13
07:48 | 2023-08-13
07:23 | 2023-08-13
06:55 | 2023-08-13
06:47 | 2023-08-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24