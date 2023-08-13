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لبنان

آخر معلومة من سوق الدّولار.. ما الذي شهده الصرَّافون؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
13-08-2023 | 03:30
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كشفت مصادر ناشطة في سوق الدولار لـ"لبنان24" أنَّ هناك جهاتٍ عديدة طلبت مؤخراً شراء مبالغَ بالدولار على شكل "فراطات" تتضمنُ أوراقاً نقدية من مختلف فئات العملة الخضراء وليس فقط من فئة الـ50 أو الـ100 دولار.
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وأشارت المصادر إلى أنَّ هذه الخطوة أدخلت بعض الصرافين في حالة من الإرباك لاسيما أن تلك الأوراق النقدية المختلفة تُستخدم بشكلٍ أساسي في عمليات صرف الدولار ضمن السوق.
 
ولفتت المصادر عينها إلى أنّ بعض الجهات التي طلبت تلك "الفراطات" طرحَت شراءها بأكثر من قيمتها. فعلى سبيل المثال، وبغية الحصول على ورقة الـ10 دولار، سيتم دفعُ مليون ليرة لبنانية، علماً أنَّ الـ10 دولار تساوي حالياً 890 ألف ليرة نسبة إلى أنّ سعر الدولار في السوق يناهز الـ89 ألف ليرة".
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

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