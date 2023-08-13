حادثة مروّعة في صيدا.. ما جرى صباحاً مأسوي! (صورة)

أصيبَ شابٌّ بجروحٍ خطيرة، صباح اليوم الأحد، إثر سقوطه من مبنى في مدينة صيدا خلال عمله على تنظيف ألواح الطاقة الشمسية.

ووفقاً للمعلومات، فإنّ الشاب من التابعية الفلسطينية، وقد عملت فرق الصليب الأحمر على نقله إلى إحدى المستشفيات نظراً لحالته الحرجة.