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لبنان

رسالة من نائب إلى بري: أناشدك التدخّل!

Lebanon 24
13-08-2023 | 03:16
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كتب النائب بلال عبد الله عبر حسابه على منصة "أكس": "يبدو أن النصاب الميثاقي قد إختصر الجلسة التشريعية وبنودها! أليس اعتماد 4 آلاف مليار ليرة لوزارة الصحة لمساعدة الوزير في تغطية غسيل الكلى والأدوية طارئاً؟ أليس إقرار العقد الشامل للأساتذة المتعاقدين ضرورياً للحفاظ على العام الدراسي الذي يجهد وزير التربية لإنقاذه؟ أناشد الرئيس نبيه بري التدخل".
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