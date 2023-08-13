رسالة من نائب إلى بري: أناشدك التدخّل!

كتب النائب بلال عبد الله عبر حسابه على منصة "أكس": "يبدو أن النصاب الميثاقي قد إختصر الجلسة التشريعية وبنودها! أليس اعتماد 4 آلاف مليار ليرة لوزارة الصحة لمساعدة الوزير في تغطية غسيل الكلى والأدوية طارئاً؟ أليس إقرار العقد الشامل للأساتذة المتعاقدين ضرورياً للحفاظ على العام الدراسي الذي يجهد وزير التربية لإنقاذه؟ أناشد الرئيس نبيه بري التدخل".

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