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لبنان

الحاج حسن: للإبتعاد عن الخطاب التحريضي وتاريخنا هو الإرتقاء فوق الجراح

Lebanon 24
13-08-2023 | 04:10
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دعا رئيس "تكتل بعلبك الهرمل" النائب حسين الحاج حسن إلى "نقاش وطني راقٍ، والابتعاد عن الخطاب التحريضي"، معتبراً أن"اكتساب الشعبية والجماهير هو في الدعوة إلى الوحدة بين اللبنانيين".

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وخلال حفل تأبيني في بلدة يونين، قال الحاج حسن: "تاريخ حزب الله هو الارتقاء فوق الجراح وإطفاء الفتن، وكلما أشعل هؤلاء وغيرهم الفتنة سنبادر إلى إطفائها".

وأضاف: "فليتذكر من كان يحرض البارحة عقب حادثة الكحالة كيف تصرف حزب الله والمقاومة عام 2000 عندما تم تحرير الجنوب.. 3000 عميل من كل الطوائف والمذاهب لم تُمس شعرة منهم، أين يوجد ثورة أو مقاومة في التاريخ مثل هذه المقاومة؟".

واعتبر أن "أميركا صرفت مليارات الدولارات لتشويه صورة المقاومة ولحرف اللبنانيين عن خيار المقاومة ولم تستطع ذلك"، وختم: "نحن منفتحون رغم الآلام والجراح والتضحيات، نحن عدونا العدو الصهيوني والعدو التكفيري، والإدارة الأميركية التي تريد الشر لكل العالم ولمنطقتنا بالخصوص".
 
 
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