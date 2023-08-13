"رح تشتّي بآب" في لبنان.. إليكم موعد هطول الأمطار هذا الشهر!

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في لبنان أن يكون الطقس غداً الاثنين غائماً الى غائم جزئياً وسط انخفاض بدرجات الحرارة جنوباً و جبلاً والتي تبقى مرتفعة فوق معدلاتها الموسمية خاصة في الداخل (8 درجات).

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كذلك، فإن نسبة الرطوبة ستبقى مرتفعة فيما ستنشط الرياح أحياناً وسط إمكانية تشكل الضباب بشكل كثيف على المرتفعات المتوسطة خلال الفترة المسائية مما يؤدي الى سوء في الرؤية مع احتمال تساقط بعض الأمطار على المرتفعات خاصة شمال البلاد.

- الطقس المتوقع في لبنان:

اليوم الأحد:

غائم الى غائم جزئيا أحيانا مع ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة (فوق معدلاتها الموسمية بحدود ال 8 درجات في الداخل ). لذا نحذر من خطر اندلاع الحرائق في الأماكن الحرجية والتعرض المباشر لأشعة الشمس، مع ارتفاع كبير بنسبة الرطوبة ما يجعل الاجواء كاتمة وسديمية.

كذلك، من المتوقع تشكل الضباب على المرتفعات مع احتمال تساقط بعض الأمطار على المرتفعات خاصة الشمالية خلال الفترة المسائية.

الإثنين:

غائم الى غائم جزئياً وانخفاض بدرجات الحرارة جنوباً وجبلا والتي تبقى مرتفعة فوق معدلاتها الموسمية خاصة في الداخل ( 8 درجات)، مع نسبة رطوبة مرتفعة وحرارة دنيا على الساحل خلال الليل أعلى من معدلاتها بـ3 درجات على الأقل، ما سيزيد من حدة الشعور بالحر.

كذلك، ستنشط الرياح أحيانا فيما من المتوقع تشكل الضباب بشكل كثيف على المرتفعات المتوسطة خلال الفترة المسائية مما يؤدي الى سوء في الرؤية مع احتمال تساقط بعض الأمطار على المرتفعات خاصة شمال البلاد.

الثلاثاء:

غائم جزئيا الى غائم مع ضباب كثيف على المرتفعات المتوسطة، واحتمال تساقط بعض الأمطار نتيجة تكون خلايا رعدية منفردة.

ومن المتوقع حدوث انخفاض بدرجات الحرارة التي ستعود لتقارب معدلاتها الموسمية على الجبال فيما تبقى اعلى من معدلاتها على الساحل مع بقاء نسبة الرطوبة مرتفعة.

الأربعاء:

غائم الى غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات وتراجع محدود لموجة الحر مع بداية انخفاض عام بدرجات الحرارة التي ستبقى فوق معدلاتها في الداخل بحدود الـ5 درجات وسط ضباب كثيف على المرتفعات.

- درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 27 الى 34 درجة، فوق الجبال من 24 الى 36 درجة، في الداخل من 25 الى 44 درجة.



- الرياح السطحية: شمالية، وشمالية شرقية، سرعتها بين 10 و 25 كم/س.



- الانقشاع: جيد على الساحل، يسوء أحيانا على المرتفعات في فترة المسائية بسبب الضباب.



- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 75 و95 %.



- حال البحر: منخفض ارتفاع الموج.



- حرارة سطح الماء: 30درجة .



- الضغط الجوي: 755 ملم زئبق .



- ساعة شروق الشمس: 05,57 - ساعة غروب الشمس: 19,27 .