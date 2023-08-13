نداءٌ من الراعي: للإبتعاد عن المغامرات والإحتكام للدولة

اعتبرَ البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي أنّهُ لا يمكن العيش على أرضٍ واحدة فيها أكثر من دولة وجيش وسلطة، داعياً الجميع إلى الإبتعاد عن "المغامرات في هذا الظرف الإقليمي والسعي لإنتخاب رئيسٍ جديد للجمهورية".

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كلامُ الرّاعي جاء خلال تدشين كنيسة أم المراحم في القعقور، اليوم الأحد، إذ قال: "نتألم ونحزن مع أهالي عين إبل الأعزاء بقتل الياس الحصروني الذي كانت مأساته في 2 آب وظهرت حقيقتها في ما بعد، ونحزن ونتألم مع أهالي الكحالة لفقد عزيزهم المناضل المرحوم فادي بجاني الذي سقط ضحية شاحنة أسلحة".

وأكّد الراعي أنه لا خروج عن الدولة ولا احتكامَ لغيرها، مُطالباً "جميع مكوّنات البلاد والأحزاب بالإنتظام تحت لواء الدولة".