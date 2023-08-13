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لبنان

ارسلان: اتعظوا!

Lebanon 24
13-08-2023 | 05:46
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كتب رئيس "الحزب الديمقراطي اللبناني" طلال أرسلان عبر حسابه على منصة "أكس": "تثبت المؤسسة العسكرية عند كل حدث أمني دقيق في البلاد حكمتها في اتخاذ القرار الجريء والحاسم منعا للفتنة والإقتتال، وفي الكحالة كاد حادث صدفة أن يتحول إلى حرب مفتوحة، تبدأ من قضاء عاليه ولا نعرف أين تنتهي".
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وتابع: "مرت أيام قليلة على حادثة أليمة ذهب ضحيتها شابان نترحم عليهما ونسأل الله أن يلهم ذويهما الصبر والسلوان. وما حصل يظهر أن القصة مش قصة رمانة القصة قصة قلوب مليانة. للأسف، وهذا نتاج الإحتقان اليومي وخطاب الكراهية والتحدي والإنقسام المكرس في لبنان. اتعظوا من الدول المحيطة وانفتحوا وتحاوروا... ما رح يبقى بلد تحكموا!".
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