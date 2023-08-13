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لبنان

وهّاب يؤكد: لن يصل إلا رئيس من فريقنا!.. وهذا ما قاله عن العلاقة بين باسيل وحزب الله

Lebanon 24
13-08-2023 | 06:09
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أكّد رئيس حزب "التوحيد العربي" الوزير السابق وئام وهّاب أنّ "التفاهم بين رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل و"حزب الله" سيتمّ حكمًا ولن يصل الى سدّة الرئاسة إلا رئيس من فريقنا".

وفي حديثٍ للـ "OTV"، قال: "حادثة الكحالة أكّدت أنّ السلم الأهلي في لبنان متين وكلام الرئيس ميشال عون كان صوت العقل وقد خمّرته التجارب".
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وأضاف، "بعد زيارة الموفد الفرنسي جان ايف لودريان المرتقبة بأيلول الرئيس نبيه بري سيدعو لجلسات مفتوحة لانتخاب رئيس للجمهورية".
 
وأردف وهّاب، "باسيل رجل منطقي وانا مقتنع بمطالبه و"الحزب" منفتح عليها وسيرى مع الكتل الاخرى".
 
 
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