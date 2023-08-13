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لبنان

لبنان اجتاز قطوعاً.. بري: أنا حاضر وجاهز

Lebanon 24
13-08-2023 | 06:31
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أكّد رئيس مجلس النواب نبيه برّي أنّ "الجلسة التشريعية قائمة في موعدها، وأنا حاضر وجاهز". وفي حديثٍ صحفي، علّق على حادثة الكحالة قائلاً: "لبنان اجتاز قطوعاً كبيراً إثر هذا الحادث".

وشدّد على أنّ "الجلسة التشريعية التي دعا إلى انعقادها يوم الخميس المقبل قائمة في موعدها".
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ولدى سؤاله عما يقوله إزاء إعلان بعض الكتل النيابية رفضها الحضور والمشاركة في الجلسة، أجاب على الفور "أنا حاضر وجاهز".
 
المصدر: "رصد" لبنان 24
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