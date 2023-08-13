لبنان اجتاز قطوعاً.. بري: أنا حاضر وجاهز

أكّد رئيس مجلس النواب نبيه برّي أنّ "الجلسة التشريعية قائمة في موعدها، وأنا حاضر وجاهز". وفي حديثٍ صحفي، علّق على حادثة الكحالة قائلاً: "لبنان اجتاز قطوعاً كبيراً إثر هذا الحادث".



وشدّد على أنّ "الجلسة التشريعية التي دعا إلى انعقادها يوم الخميس المقبل قائمة في موعدها".

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